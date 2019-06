Delio e Lucia, sposi da 70 anni

SAN LORENZO AROLDO/SOLAROLO RAINERIO (29 giugno 2019) - Delio Pedrazzani, 93 anni il prossimo luglio, e la moglie Lucia Ferrari, 91, hanno festeggiato i 70 anni di matrimonio, le nozze di ferro. Un vero e proprio record, assai raro. È successo nella chiesa di San Lorenzo Aroldo, frazione di Solarolo Rainerio, in cui sono stati ricordati gli anniversari di nozze. Quello più prolungato nel tempo è sicuramente quello di Delio e Lucia. Ma è stato ricordato anche quello di Giuseppe Sozzi e Maria Rosa Peri, da 60 anni insieme: nozze di diamante, per loro. Due famiglie che hanno lavorato per tutta la vita in campagna e sono sempre vissute a San Lorenzo. Tuttora sono molto attivi e presenti e seguono sempre le attività proposte dalla Parrocchia. Al termine della messa, il parroco don Diego Pallavicini ha consegnato a tutti un ricordino della speciale occasione.

