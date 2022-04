Favole musicali per l'autismo

CREMONA - Blue Life autismo e diritti Aps, in collaborazione con il Conservatorio Monteverdi, organizza una bellissima serata di alto profilo culturale per avvicinare quante più persone possibili. Due favole musicali, recitate dall'attore Massimiliano Pegorini e musicate dal M.Caffi che dirigerà l'ensemble dell' ISSM Monteverdi. Noi esistiamo 365 giorni l'anno, ma approfittiamo volentieri di una giornata dedicata per sensibilizzare la cittadinanza e far conoscere Blue Life. Vi aspettiamo numerosi con i vostri bambini e ragazzi, in un bel momento di condivisione, perché l'autismo è parte del mondo, non un mondo a parte.