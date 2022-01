Addio a Giacomo Ghezzi, noto pittore e scultore 77enne

RIVOLTA D'ADDA - Rivolta piange Giacomo Ghezzi, noto pittore e scultore morto stamattina all'ospedale di San Donato Milanese per complicazioni cardiache. Nato a Gradella nel 1944, artista dalla produzione pressoché illimitata, nei suoi 50 anni di carriera aveva esposto le sue opere in varie zone d'Italia (Cremona, Milano, Firenze, Salerno, Bologna, solo per citare alcune fra le città che hanno ospitato le sue mostre) ed anche all'estero, in Francia ed in Brasile, Paese quest`ultimo nel quale ha anche vissuto.

Giacomo Ghezzi nel suo laboratorio

Espressionista, nei suoi quadri e nelle sue sculture Giacomo Ghezzi esprimeva lo smarrimento e l'angoscia dell'uomo contemporaneo di fronte ai drammi della solitudine, dell'incomprensione e delle ingiustizie sociali. Dal 4 al 17 dicembre scorsi, presso il palazzo comunale di Rivolta, aveva allestito, in collaborazione con la Pro Loco, una mostra antologica e sempre con la Pro Loco stava progettando una mostra personale sulla shoah. I funerali si terranno venerdì mattina 7 gennaio, alle 10, nella basilica di Rivolta d'Adda.