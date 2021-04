Fiore per il partigiano Stringhini degli studenti del Torriani

CREMONA (24 aprile 2021) - Oggi (sabato 24 aprile 2021), la 5binf dell'IIS Torriani, finalmente in presenza, ha celebrato il 25 Aprile deponendo un fiore sotto la targa dell'Aula Magna dedicata al partigiano delle Brigate Giustizia e Libertà Giorgio Stringhini.

L'aula magna, da tempo inutilizzata a causa della pandemia, è tornata a essere luogo di cultura e partecipazione per tutti gli studenti: questo luogo diventa simbolo per la scuola tutta di Liberazione e Ripartenza nel segno dei valori antifascisti della nostra Repubblica.

Stringhini era uno studente che partecipò attivamente alla preparazione ed alle giornate della Liberazione della città di Cremona, particolarmente nella zona di Porta Milano. Il 27 aprile doveva recarsi “di rinforzo” nella zona Olmeneta – Robecco. Con un gruppo di partigiani su due automobili si recarono nella zona dove erano stati segnalati dei tedeschi armati nascosti. Dopo aver controllato diversi posti, senza trovare nessuno, decisero di tornare in città. Circa alle ore 15 sulla via Brescia, all’altezza della strada per Pozzaglio, la prima delle due vetture venne fatta oggetto dei colpi di mitra di una decina di tedeschi nascosti nel fossato laterale. Furono mortalmente feriti Signorini e lo studente Giorgio Stringhini oltre a Luigi Zucchelli che guidava l’auto (quest’ultimo ferito meno gravemente, ad una gamba). Seguì uno scambio di colpi d’arma da fuoco e la cattura di qualcuno dei tedeschi. I feriti furono portati agli Ospizi Riuniti che in quei momenti fungevano da infermeria (pare che in quel giorno vi fossero oltre 100 feriti ricoverati). Dopo poche ore sia Signorini che Stringhini morirono.

