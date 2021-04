Noallamafia, incontro all'Anguissola

CREMONA (23 aprile 2021) - Il ruolo della confisca dei beni come strumento di contrasto e di lotta alla mafia è il titolo dell’incontro che gli studenti della classe 3DBIO del Liceo Economico Sociale S.Anguissola hanno avuto con il dott. Roberto Bellasio Sostituto Commissario presso la Polizia di Stato (ANBSC Beni Immobili Nord Italia ). L’incontro ha visto la preziosa partecipazione di Elena Simeti Responsabile della masseria di Cisliano e di Alessio Maganuco (SPI CGIL ) con funzione di moderatore. Bellasio, ha descritto la storia e il quadro organizzativo e funzionale dell’Agenzia in quanto garante della corretta destinazione dei beni confiscati alla criminalità organizzata . Ha presentato le complesse procedure da seguire , dalla presa in carico del bene fino alla fase finale della destinazione attraverso la distinzione dei procedimenti penali e di prevenzione distinguendo i reati di competenza della ANBSC da quelli di competenza dell’Agenzia del Demanio.

Il ruolo del terzo settore e la collaborazione con i soggetti pubblici , in particolare il Comune, sono fondamentali nell’ottica di una politica di coesione, per poter realizzare l’obiettivo di sottrarre alla disponibilità delle mafie beni che sono diventati o possono diventare opportunità di impegno civile. Gli studenti sono stati coinvolti nella realizzazione di un progetto di riuso sociale di un bene confiscato presente sul territorio cremonese. Partendo dallo studio delle planimetrie , messe a disposizione dall’agenzia, gli studenti hanno analizzato il caso inserendolo nel contesto urbano e nella realtà socio economica di uno spazio conosciuto. Muoversi all’interno del proprio territorio riscoprendone la prossimità con le mafie e agire per cambiare, ha permesso agli studenti di capire che nessun territorio si deve sentire esente dalle mafie, e che ognuno deve fare una scelta ed è responsabile del cambiamento. Gli studenti divisi in gruppi, hanno dato nuova vita al bene trasformandolo in un luogo di accoglienza per stranieri, o per giovani con problemi di dipendenza che devono iniziare un percorso di autonomia , in uno spazio di creatività aperto agli adolescenti del territorio e molto altro ancora. Progettare un riuso sociale di un bene confiscato ha portato gli studenti a confrontarsi con un nuovo vissuto delle realtà quotidiane e dei luoghi abitati , ha inoltre fatto emergere la necessità di riconsiderare le relazioni del e con il territorio , con i suoi protagonisti, perché come è stato ricordato durante l’incontro “ un bene confiscato non è un problema ma una risorsa , e deve diventare un bene comune creando un circolo virtuoso”. Elena ha chiuso l’incontro, dopo avere accolto le proposte degli studenti, ricordando che “ di antimafia non si muore noi siamo qui e vi raccontiamo una nuova storia, voi dovete scegliere”.

