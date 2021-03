"I movimenti nel Mondo e il ruolo dell'Europa": il 16 incontro online con il ministro Bianchi

CREMONA (10 marzo 2021) - Segnaliamo che, gli Uffici Scolastici Territoriali di Sondrio e Cremona, in collaborazione con quelli di Bergamo e Brescia, organizzano un incontro di formazione online sul tema "I movimenti nel Mondo e il ruolo dell'Europa" al quale prenderà parte anche il Ministro dell'Istruzione, professor Patrizio Bianchi.

Al convegno - che verrà trasmesso in diretta streaming [CLICCA QUI] - interverranno anche il professor Romano Prodi, già Presidente del Consiglio dei Ministri e della Commissione Europea, e Monsignor Angelo Vincenzo Zani, Segretario della Congregazione per l’Educazione Cattolica della Santa Sede. Non mancheranno i saluti istituzionali del Dirigente UST di Sondrio e Cremona, Fabio Molinari, del Direttore Generale USR Lombardia, Augusta Celada e del Prefetto di Sondrio, Salvatore Pasquariello.

