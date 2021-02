“Giovani, economia e finanza”: la rassegna online per gli studenti

CREMONA (15 febbraio 2021) - Gli Uffici Scolastici Territoriali di Sondrio e Cremona, in collaborazione con Fondazione Gruppo Credito Valtellinese, promuovono un Ciclo di incontri rivolti agli studenti delle classi terze, quarte e quinte superiori delle due province, dedicato al tema del rapporto fra “Giovani, economia e finanza”. Il percorso, che si articolerà attraverso l’ormai collaudata modalità della videoconferenza interattiva a distanza tramite piattaforma Meet, verrà sviluppato secondo due direttrici fondamentali: l’orientamento al lavoro e l’approfondimento tematico.

A guidare le “lezioni virtuali” (che in seguito verranno caricate sul canale Youtube dell’UST di Sondrio a disposizione di tutti gli interessati) saranno alcune fra le più autorevoli personalità del panorama economico-finanziario nazionale ed internazionale, a cominciare dal dottor Corrado Passera, relatore del primo appuntamento in programma giovedì 18 febbraio 2021 dalle 11.00 alle 12.00. Il Fondatore e Amministratore Delegato di “illimity”, già ministro dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture e dei Trasporti del Governo Monti, affronterà insieme ai ragazzi il tema “Lavoro e finanza: nuove opportunità per i giovani”.

Il secondo appuntamento con la rassegna, fissato per mercoledì 10 marzo dalle 11.00 alle 12.00, avrà come protagonista il dottor Marco Bani, Public policy manager di Amazon Web che interverrà sul tema “Future design: cosa ci aspettiamo dall'innovazione?”. Il 22 marzo, sempre dalle 11.00 alle 12.00, il Direttore Generale di Pictet Wealth Management, Alessandra Losito, affronterà invece una lezione incentrata sul tema “La scelta e la gestione degli investimenti finanziari”.

Il calendario dettagliato degli appuntamenti è attualmente in via di definizione pertanto, date e protagonisti degli appuntamenti successivi, verranno comunicati a breve.

