"Sentieri letterari": il 16 febbraio incontro online con Antonio Polito

CREMONA (11 febbraio 2021) - Nell'ambito della rassegna online "Sentieri letterari nella contemporaneità" promossa dagli Ust di Sondrio e Cremona, è in programma un nuovo incontro. Il sesto appuntamento della rassegna è fissato per martedì 16 febbraio alle ore 17.30 insieme ad Antonio Polito che presenterà il suo ultimo volume dal titolo "Le regole del cammino. In viaggio verso il tempo che ci attende". Con lui interverranno anche Gianni Letta, giornalista ed ex Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Pietro Sebastiani, Ambasciatore d'Italia presso la Santa Sede, e l'ex Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, Valeria Fedeli. Allego locandina con tutti i dettagli. E' possibile seguire la diretta streaming al seguente indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=xpajSuzmEi8&feature=youtu.be

