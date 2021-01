"Il Rapporto personalità-Sport": incontro online con i grandi campioni

CREMONA (25 gennaio 2021) - Gli Uffici Scolastici Territoriali di Sondrio e Cremona organizzano per domani, martedì 26 gennaio alle ore 10, un incontro via streaming dal titolo "Il Rapporto personalità – Sport". Studenti e docenti avranno la possibilità di ascoltare le testimonianze di Oney Tapia (atleta paralimpico nel lancio del disco e getto del peso) e Fabio Fossati (ex cestista e allenatore di basket) e di confrontarsi con loro guidati da Christian Ronconi, docente di Educazione fisica e allenatore di basket.

E' possibile assistere alla diretta al seguente indirizzo https://www.youtube.com/watch?v=4qv0DIZT5IY&feature=youtu.be

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO