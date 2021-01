Certilingua, premiate le eccellenze del Manin

CREMONA (23 gennaio 2021) - Per il terzo anno consecutivo il Liceo Linguistico Daniele Manin ha partecipato al Progetto Internazionale Certilingua. Si tratta di un attestato Europeo di eccellenza per competenze plurilingue e internazionali.

Per conseguire tale diploma è necessaria la conoscenza attestata da Organi competenti di due lingue straniere a livello B2 o livello superiore, per esempio C1, già ampiamente introdotto nel nostro Liceo per Francese e Inglese, l'apprendimento di una o più discipline non linguistiche (DNL) e la partecipazione a progetti di cittadinanza europei o internazionali e a stages linguistici nei paesi europei.

L'impegno e la determinazione hanno portato nell'anno scolastico 2019/2020 7 ragazze a conseguire questo prestigioso obiettivo, seguite ed incentivate dalle docenti referenti Pierangela Porcu e Germana Moroni. La scuola è in attesa di scoprire anche i risultati del gruppo di 14 partecipanti dell'anno 20/21.

La dirigente scolastica Maria Grazia Nolli, dimostrando grande interesse e partecipazione alle attività scolastiche finalizzate alla valorizzazione del nostro liceo, si è congratulata con le partecipanti in modalità Meet, congratulandosi con loro per l’impegno profuso. . Tale premiazione avviene solitamente nel mese di maggio, ma in ragione dell’emergenza sanitaria si è dovuto rinviare tutto a ieri, 22 gennaio 2020.

Nel corso dell’incontro la Dirigente (in servizio da quest’anno presso il Liceo) , che ha colto il senso e il valore dell’iniziativa, ha voluto conoscere e parlare con ogni alunna confrontandosi con il percorso pregresso e con la nuova scelta universitaria. Il momento di confronto e di scambio è stato sentito e vissuto da tutti con molta emozione e partecipazione valorizzando e accompagnando ancora una volta le ex alunne in un percorso di crescita e consapevolezza dei propri traguardi.

Ecco le testimonianze delle diplomate.

Giuditta Cicconi studentessa di chimica a Parma, ha ringraziato tutti i docenti del liceo linguistico Manin per l'opportunità avuta.

Chiara Gusperti, studentessa di Lingue per l'Intermediazione Turistica e d'Impresa a Trento sostiene: "Il liceo linguistico Manin è stata una scelta che rifarei indubbiamente non solo per le opportunità offerte come gli stages e le certificazioni o il potenziamento ma anche per la dedizione con la quale i docenti accompagnano gli studenti durante gli anni più importanti della loro vita. I miei insegnanti mi hanno aiutato a credere sempre in me stessa e a non dubitare mai delle mie capacità. Sicuramente senza la loro professionalità e la mia determinazione oggi non starei frequentando il secondo anno del corso “.

Elisa Bono, studentessa di Comunicazione applicata a Trieste, studentessa di Economia percorso di lingua inglese presso la Bocconi Fiameni e Giazzi Chiara giurisprudenza a Trento insieme all’amica di sempre Anna Fiameni.

Eleonora Giudici afferma: “ Il percorso presso il Liceo linguistico mi ha garantito una forte determinazione nella scelta del mio percorso“. Studentessa in economia presso la Cattolica a Piacenza segue un percorso International Management ,doppia Laurea, che la porterà l’anno prossimo a frequentare il corso conclusivo della triennale in Germania.

Con fierezza e orgoglio si sono rinnovati gli auguri a queste ragazze ormai universitarie, determinate a perseguire percorsi di studi impegnativi che talvolta le porteranno lontano dalle loro realtà, ma pur sempre legate ad una scuola rigorosa che mantiene saldi i legami e valorizza tutto quello che porta ad un miglioramento del percorso didattico, educativo e di crescita. E di amicizia.

