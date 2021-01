Dislessia e bullismo: le pillole in video

CREMONA (12 gennaio 2021) - Il Comitato genitori dell’Istituto comprensivo Cremona 2 ha cercato di dare un sostegno alle famiglie che si trovano a dover affrontare l’assenza di relazione dei loro figli. L’idea è stata quella di offrire una serie di «pillole informative» su alcuni temi educativi e relazionali che oggi appaiono particolarmente scottanti e di attualità, affidandosi a professionisti cremonesi. Nei giorni scorsi Carlo Cavacece, vicepresidente del comitato, ha conversato con Cristina Leani affrontando il fenomeno dell’Hikikomori e del distanziamento sociale parlando di adolescenza, rituro sociale e dipendenza da Internet. «Il termometro delle emozioni» è stato il titolo dell’incontro con la psicologa Maria Chiara Rizzi, intervistata da Ester Mottola. Si sono affrontati i temi legati alle emozioni traumatiche e alle modalità di affrontarle e superarle. Si è parlato di traumi emotivi in un contesto di carattere familiare e formativa». Il prossimo webinar sarà dedicato ai disturbi specifici dell’apprendimento con protagoniste le psicologhe Cristina Leani e Barbara Pini. Si affronteranno le caratteristiche della la legge 170 2010, ma si illustreranno anche quali sono i segnali di dislessia, discalculia, disortografia. Le due professioniste forniranno utili spiegazioni se un genitore ha dubbi su questi disturbi, indicheranno come ottenere la certificazione e illustreranno cosa vuol dire avere un Piano Didattico Personalizzato e quali sono le implicazioni psicologiche dei disturbi dell’apprendimento. «Abbiamo in programma di fare altri cicli di incontri sull’educazione finanziaria rivolto soprattutto agli adolescenti con Claudio Grossi — spiegano Fabio Bruno Fasanini e Cavacece —. L’incontro sull’educazione finanziaria avrà per titolo: L’Educazione Finanziaria è anche per i genitori?. E poi ancora affronteremo il tema del bullismo e alimentazione in preadolescenza». Tutti gli incontri saranno postati sul sito: www.comitatogenitoricr2.it.

