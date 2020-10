Nell'aula magna del Liceo “Aselli” consegnato il Premio Gjika

CREMONA (19 ottobre 2020) - Marco Sandrini, allievo della classe V A del Liceo Scientifico “G. Aselli, indirizzo Scienze Applicate, è il vincitore del Premio Gjika per l'anno scolastico 2020-2021. La sobria cerimonia per il conferimento del riconoscimento si è tenuta sabato mattina nell’aula magna dell’Istituto di via Palestro, presenti l’Assessore all’Istruzione Maura Ruggeri, il Dirigente Scolastico Alberto Ferrari, la signora Urani Borodani, madre dell’istitutore del premio, e la professoressa Gabriella Cattaneo, primo collaboratore del Dirigente Scolastico. Sono intervenuti inoltre i compagni e le compagne di classe del premiato.

Non ha potuto partecipare Tolian Apostol Gjika, istitutore del premio e che nel 2019 aveva portato una bellissima testimonianza, in quanto si trova attualmente negli Stati Uniti per impegni di lavoro. La madre ha tuttavia raccontato in modo toccante il senso di gratitudine del giovane per aver avuto la possibilità di intraprendere un percorso di istruzione ricco e che lo ha portato a trovare la sua strada nella vita, una storia di successo scolastico che richiama il grande valore che l'istruzione deve ricoprire nella vita di ognuno. La professoressa Cattaneo ha sottolineato la grande curiosità che Marco Sandrini dimostra nell’attività scolastica. L'Assessore Maura Ruggeri e il Dirigente Scolastico Alberto Ferrari, nel congratularsi con lo studente per il risultato raggiunto, hanno stimolato tutti i ragazzi a cogliere l'essenza della testimonianza ricevuta, soprattutto per la sua positività in questo momento di difficoltà che stiamo attraversando a causa della pandemia.

Il Premio Gjika è stato istituito nel 2016 per volontà di Tolian Apostol Gjika, ex allievo del Liceo Scientifico “G. Aselli”, ed è destinato ad uno studente che, in sede di votazioni finali della classe quarta, abbia conseguito la migliore media in inglese, matematica e italiano. Ogni anno l'Amministrazione comunale, su proposta del Dirigente Scolastico e della commissione "Borse di studio - Diritto allo studio - Buoni libro" del Liceo Scientifico "G.Aselli", assegna il premio allo studente in possesso dei requisiti richiesti.





