Open day dell'Anguissola: sabato 10 ottobre e martedì 13

CREMONA (30 settembre 2020) - Il Liceo delle Scienza umane “S. ANGUISSOLA” di Cremona organizza sabato 10 ottobre dalle ore 15.00 alle ore 18.00 e martedì 13 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00 le prime due giornate di “Scuola aperta – open day” per presentare ai genitori e agli alunni delle scuole medie la propria offerta formativa:

Liceo Delle Scienze Umane (LSU)

Liceo delle Scienze Umane opz. Economico Sociale (LES)

(LES) a curvatura biomedico

(LES) a curvatura comunicazione

Liceo Coreutico

Data la situazione legata all’emergenza Covid, gli incontri si svolgeranno all’aperto nei cortili del Liceo in Via Palestro 30 e in caso di maltempo presso le palestre e il portico del cortile di ingresso, la scuola garantirà il pieno rispetto dei protocolli di sicurezza. Gli incontri si svolgeranno su turni di 50 minuti circa ciascuno, 3 il sabato e 2 il martedì.

Le date successive degli incontri “Open day” saranno comunicate in seguito, anche considerando l’evolversi della situazione sanitaria.

Al fine di garantire una gestione ottimale delle presenze, si informa che gli incontri saranno a numero chiuso con prenotazione obbligatoria da effettuare sul sito della scuola: www.liceoanguissola.edu.it nella sezione dedicata in home page. Ogni turno prevede un accesso massimo di 60 persone.

Oltre all’offerta formativa e la ristrutturazione del corso Biomedico ideata per facilitare il superamento dei test di ammissione alle facoltà ad indirizzo sanitario, saranno altresì presentate le altre attività organizzate dal Dipartimento di orientamento.

