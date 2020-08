Scuola: sedi vacanti, nominati i nuovi dirigenti scolastici

CREMONA (26 agosto 2020) - L’Ufficio Scolastico Regionale della Lombardia ha nominato i dirigenti scolastici per le tre sedi vacanti della provincia di Cremona. Per l’istituto di istruzione superiore Ghisleri-Beltrami è stata incaricata Simona Piperno, che prenderà il posto di Maria Grazia Nolli, appena passata a dirigere il liceo classico Manin. L’istituto Stanga, invece, sarà diretto da Roberta Ghirardosi, che sostituirà il neo-dirigente del liceo scientifico Aselli, Alberto Ferrari. Infine alla guida dell’istituto comprensivo Giovanni XXIII di Soncino è stato nominato Luca Serafini. I dirigenti neo immessi in ruolo assumeranno servizio il 1° settembre 2020, come stabilisce il decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale. Il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Fabio Molinari, dà il benvenuto ai nuovi presidi: «Complimenti ai tre nuovi dirigenti scolastici che hanno scelto le sedi vacanti della provincia di Cremona. Sono sicuro che lavoreranno al meglio per il buon funzionamento delle scuole loro affidate».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO