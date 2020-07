Fabio Molinari confermato dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale

CREMONA (29 luglio 2020) - Dopo la conclusione delle operazioni di conferimento degli Uffici vacanti ai vincitori del concorso per Dirigenti Amministrativi e pervenuto il necessario visto da parte degli organi di controllo, Fabio Molinari è stato confermato nel ruolo di Dirigente dell'Ufficio Scolastico Territoriale di Cremona fino ad aprile 2021.

“Ringrazio il Direttore Generale, Delia Campanelli, per la fiducia che mi ha voluto accordare assegnandomi due Uffici Territoriali, quelli di Cremona e Sondrio - commenta Molinari -. Tengo a ribadire tutto il mio affetto per la scuola della provincia di Cremona, che desidero servire con impegno, onestà e trasparenza. Sono felice di poter proseguire l’esperienza avviata un anno fa nel territorio cremonese, condivisa con soddisfazione con il personale dell'Ufficio, con i Dirigenti Scolastici, con i Docenti, il Personale della Scuola e le tante Istituzioni che collaborano attivamente alla causa dell'educazione dei giovani. Ci attende un grande lavoro che, però, non ci spaventa: lo spirito di collaborazione ci aiuterà a proseguire con serenità e dedizione nell'esclusivo interesse dei nostri studenti”.

Molinari è nato a Lovere nel 1977. Laureato in Lettere Classiche all’Università Cattolica del Sacro Cuore, è stato docente di italiano, latino e greco nei licei di Clusone e Lovere, prima di diventare docente a contratto di lingua greca alla Cattolica e, dal 2015, Dirigente di II fascia presso il Ministero dell’Istruzione con funzioni tecnico ispettive. È membro del CdA e della Giunta esecutiva della Fondazione “Accademia Tadini” di Lovere e del CdA della Fondazione “Collegio Universitario Santa Caterina” di Pavia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO