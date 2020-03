I compiti a casa? Fateli insieme a noi

CREMONA (5 marzo 2020) - Visto che sarete a casa da scuola fino al 15 marzo, perché non facciamo i compiti insieme?

È la proposta che il quotidiano La Provincia di Cremona e Crema lancia ai bambini delle elementari e agli studenti delle medie e delle superiori, con tre temi in cui raccontare come stanno cambiando la loro vita e le loro relazioni con gli amici e i genitori in questi giorni di emergenza Coronavirus. Abbiamo pensato una traccia diversa per ogni fascia d’età.

Così per gli alunni delle elementari chiediamo di realizzare un disegno o un elaborato scritto per raccontare le avventure del bambino che sfidò il Coronavirus.

Per gli studenti delle medie abbiamo pensato ad un tema che punta sull'entusiasmo della sospensione delle scuole, per far riflettere su quanto manchino i compagni di classe e se bastino tv e playstation a sostituire gli amici.

Il titolo per gli studenti delle superiori vuole incoraggiare una riflessione su come mutano le relazioni familiari e sociali in questa pausa forzata delle attività didattiche.

I disegni e i temi dovranno essere inviati per mail all’indirizzo segreteria@laprovinciacr.it oppure al numero di Whatsapp 0372498264 o ancora per posta all’indirizzo La Provincia, via delle Industrie 2 - 2600 Cremona. I disegni possono essere anche postati anche nei commenti di Fb sotto l'articolo dedicato.

E allora non poteva passare inosservata la bella vignetta di Alessandro Camillò, della classe quarta A indirizzo grafico del liceo Stradivari: un bel pugno al Coronavirus dato dal ricciolo di un violino possente. E nel post dell’istituto Stradivari, pare più che azzeccato quanto si legge: «Che sia di buon auspicio a tutti».

