Le 35 poesie finaliste si votano con il coupon

CREMONA (18 febbraio 2020) - «Quelli che restano — L’abbagliante inutilità del superfluo» è il tema della tredicesima edizione del Premio Bertoletti, il concorso di poesia in ricordo di Claudio Bertoletti rivolto agli alunni degli istituti di istruzione secondaria di primo grado di Cremona. L’iniziativa è organizzata, come sempre, da Paola Bertoletti e Paolo Taglietti dell’associazione Bertoletti, in collaborazione con il Comune di Cremona e con il quotidiano La Provincia e grazie al fondamentale sostegno di Cassa Padana.

Qui sotto pubblichiamo le 35 poesie finaliste, selezionate dalla commissione fra i quasi 400 componimenti presentati dagli studenti. A mettersi in gioco, quest’anno, sono stati gli allievi di sei scuole della città: Campi, Virgilio, Anna Frank, Vida, Beata Vergine e Sacra Famiglia. E' già il momento delle votazioni: tutti i lettori possono indicare la poesia preferita sul coupon pubblicato nelle pagine del giornale La Provincia. I tagliandi, che verranno pubblicati fino a martedì 10 marzo, vanno consegnati alla sede del giornale La Provincia, in via Delle Industrie, 2.

La cerimonia finale del Premio Bertoletti è in programma sabato 14 marzo alle 18.30 nella prestigiosa cornice di palazzo Cittanova. Ai primi tre classificati, scelti dalla giuria tecnica, andranno rispettivamente 1.000, 500 e 300 euro. E agli autori dei tre componimenti più votati mediante i coupon, invece, verrà consegnata una targa di riconoscimento. La festa di premiazione sarà scandita dall’animazione dei ragazzi de L’Officina dell’espressione – laboratorio di condivisione emotiva e cantiere di costruzione poetica, scenica e scenografica – con l’accompagnamento delle danzatrici dirette da Paola Bertoletti, docente del laboratorio insieme a Giada Generali. Le danzatrici in scena saranno Giulia Frigeri e Francesca Ruffato; le collaboratrici del progetto, invece, sono Marica Maranesi, Lucia Sorce e Monica Bassanini.

LEGGI LE 35 POESIE FINALISTE

ANNA FRANK

Guardami

Guardami, ma non ti fermare,

guardami ancora, ti lascio cercare.

Non sono solo un esercizio ben fatto,

un altro bel voto.

Dentro c’è sempre qualcosa di più,

lo vedi ?

Ti parla di me.

Stai in silenzio e prova a capire

quello che dice la voce sottile.

Ciò che sentono tutti non sempre ha valore,

io sono ciò che non fa rumore.

Caterina Albertini

Classe II A

Quelli che restano

L’abbagliante inutilità del superfluo

In questo periodo è frequente un pensiero

in particolare: quello per il quale solo le cose

costose possono contare,

come se quelle più economiche

siano utilmente inferiori

oppure che i soldi rendano le persone migliori;

ci sono poche persone che non si fanno abbagliare

da questo pensiero molto difficile da evitare,

quelli che restano son pochi, quindi da ascoltare,

aiutare e moralmente appoggiare;

questo pensiero non è quello essenziale,

non sarebbe sbagliato usare

qualcosa di più normale,

perché alla fine non cambia niente

basta pensare più semplicemente.

Eva Siboni

Classe II B

Una tecnologia avanzata

Meraviglioso, moderno, catturi la mia attenzione,

è l’unica mia preoccupazione.

Non vedo l’ora di accenderti,

non vorrei mai perderti.

In fondo mi fai perdere tanto tempo prezioso,

a volte perdo pure il riposo.

Con un semplice click/”mi piace” fai nascere

un’emozione dentro di me,

e parlo con tutti di te.

Mi illudi … penso di essere al centro dell’attenzione

di tante persone,

in realtà è solo nella mia immaginazione.

Non sono davanti alle mie persone più care,

e solo con loro vorrei dialogare.

Mi rendo conto che sono un po’ distante dalla realtà,

ma ora voglio riprendere la mia libertà.

Ora ti spengo perché lo decido io, non lo decidi tu.

Gaia Bellardi

Classe 1 E

Ultimo Natale

Questo Natale ero arrabbiato,

pensavo di essere sfortunato,

un pensiero non bastava,

il superfluo mi abbagliava.

Avevo anche litigato,

cosa c’era di sbagliato ?

Mi stavo pure addormentando

davanti a tanta allegria,

per un mancato regalo

spariva la magia …

Acqua, pane, la giusta compagnia,

diffondono nelle persone calore e armonia.

A volte lo stretto indispensabile

può rendere una giornata indimenticabile.

Giovanni Zagni

Classe III A

Quelli che restano

Quando tutto sembra andar male ciò che resta

son la famiglia e gli amici sinceri,

ma nei momenti più belli in cui vorrei parlare

ci si mette il cellulare,

quello schermo è come un muro che fa diventare

il cuore duro,

eppure tutti vogliamo quello più bello,

e che sia l’ultimo modello !

Così non ci si guarda più in faccia,

e nessuno più che si abbraccia,

alcune volte penso al passato

quando nessun messaggio era inviato,

un campanello bastava suonare,

e si correva tutti a giocare,

per i bambini di un tempo,

un foglio da colorare era un mondo da inventare.

Abbiamo proprio bisogno del cellulare ?

Ciò che davvero conta è sempre nel cuore,

una mamma, un papà e un amico d’amare.

Giulia Pollastri

Classe II A

Quelli che restano

l’abbagliante inutilità del superfluo

In questa strada ora che è primavera,

passeggio sola e fiera,

ascolto la mia musica e penso,

a come certe cose non hanno senso.

Tu che segui affannosamente la moda,

sei come il cane che si morde la coda,

ruoti e perdi il senso dell’orientamento,

sbagli strada e non sei mai contento.

Ora pensa che la tua vita sia un viaggio,

per affrontarla ci vuole coraggio.

Quello che resta nei tuoi bagagli,

sono emozioni, vittorie e sbagli.

Ti ricorderai dell’amico che ti ha consolato,

della tua famiglia che ti ha sempre aiutato.

Del tuo speciale primo goal segnato,

e di quell’importante rigore sbagliato.

Resta la foto del tuo primo volo,

e di quando osservavi le barche sul molo.

Resta l’attesa dei regali di Natale

e il tuo allegro costume di carnevale.

Restano le prime note stonate,

resta l’orgoglio di averle imparate.

Restano le medaglie che hai conservato,

resta la fatica con cui hai nuotato.

Il superfluo è pericoloso ed abbagliante,

quindi inutile e non importante.

Quello che terrai nel cuore e in testa,

è ciò che per sempre ti resta.

Letizia Montella

Classe I A

Tornare piccolo

Lusso da uomo con

macchina ed abito all’ultima moda.

Pensiero da ricco con

splendida villa da rivista di moda.

Riflesso da denaro con

montagna di soldi e oro.

Stop !! La palla si gira.

Ritorno bambino con

la mamma ed il papà che mi stanno vicino.

Pensiero di gioia con

il migliore amico degli anni di scuola.

Riflesso da gioco con

montagne di amici, mai senza di loro.

Sentimento da grande con

desiderio di poter tutto fare.

Pietro Perini

Classe II D

Quelli che restano

l’abbagliante inutilità del superfluo

Oggi di cose inutili ci circondiamo

che sembrano importanti

ma in realtà non lo sono.

In questo modo ci ritroviamo

a non sapere più chi siamo,

perché a seguire

la massa

un’identità non avremo

e un insieme di fotocopie diventeremo.

Se questo è il progresso

allora per un istante chiudo gli occhi

e chiedo un permesso,

chiedo il permesso di sognare,

di divertirmi e di giocare

senza computer, playstation o cellulare.

Sara Troglio

Classe II F

BEATA VERGINE

Quelli che restano

Quelli che restano.

Quelli che davanti a grandi impervie guardano il fondo e non solo la vetta.

Esatto, quelli che restano possono sembrare a prima vista non idonei alla carrozza, che si dirige verso la

nostra realtà.

Di certo, quelli che restano non si illuderanno pure loro, perché un po’ testardi lo sono.

Quelli che restano non agiscono per fama, ma per coscienza personale, profonda e non casuale.

Perché quelli che restano non sono stati scelti per caso.

Sono loro da soli ad andare avanti, di fronte a una massa di falsi problemi, che ignorano per affrontare quelli veri.

Michele Caponi

Classe 2 A

Quelli che restano

Quelli che restano,

indietro o avanti non importa,

sono perle rare e preziose.

Loro non si uniscono al gregge

per intraprendere vecchi cammini,

spesso conosciuti

ma terribilmente monotoni.

Come un fiume in piena che va avanti

anche quando la strada è impervia,

con la forza di volontà e il potere

della propria fantasia

scavalcando inutili recinti,

rompendo schemi invisibili, pericolosi

e soffocanti che rendono tutto piatto

e maledettamente uniforme,

ecco, essi trovano la chiave per aprire la mente

e abbandonando la tecnologia che ci rende schiavi

vedono i colori dove altri rimangono accecati

da una vita in bianco e nero.

Rebecca Cappelli

Classe 3 A

Quelli che restano

Quelli che vogliono distinguersi

in un mare di pecore incolori come goccioline opache di nebbia,

che sembrano muoversi ma sono ferme nei loro pensieri,

non cercano la strada facile, quella più battuta

ma seguono i propri sogni

in foreste di idee inesplorate,

colorate,

dove fiori con petali di desiderio e avventure mai intraprese

li attendono

per portarli in un mondo nuovo, parallelo,

in cui la tecnologia è bandita

e l’unica via per andare avanti

è la propria fantasia.

Riccardo Cappelli

Classe 2 A

VIDA

Quelli che restano,

l’abbagliante inutilità del superfluo

Abbagliati si può restare

se da un vetro superfluo ci si è fatti raggirare,

e se abbagliato e cieco ti vuoi dimostrare

continua a guardare

attraverso questa lastra distorta

che credi ti renda tanto speciale.

Tante sono le cose inutili a questo mondo,

ma ciò che conta è guardarle fino in fondo.

Se da questo scuro e opaco velaggio

riuscirai a non farti condizionare,

troverai una realtà che non potevi

nemmeno immaginare.

Anna Oradini

Classe III C

Bagliore

Un messaggio whatsapp, un selfie per Instagram,

ma ecco che un raggio si riflette sullo schermo

e mi acceca.

Distolgo lo sguardo e vedo il mondo,

persone, alberi, il Sole, profumi

e mi accorgo che questo è essenziale

Riccardo Benedusi

Classe II A

CAMPI

Quelli che restano

L’abbagliante inutilità del superfluo

Che cosa resta ?

Le persone restano.

Non materialmente

restano nel cuore e ti amano per sempre.

Tornano ogni giorno

in un grande girotondo.

Portano allegria

la tristezza se ne va

quando vanno via

il ricordo rimarrà.

Che cosa resta?

Lo scrivere resta.

Nel cuore e nella mente

nei libri di un sapiente.

Resta in biblioteca

ma rimane in una teca.

Se è scritto corre solo

nell’immaginazione

se è letto prende il volo

dentro una canzone.

Non tutto resta.

anzi, quasi niente rimane.

E’ inutile vivere senza pensare.

perché se vuoi delle risposte

qualche domanda la devi fare.

Chi vive senza pensare

è come un poeta

analfabeta

come un sordo compositore

o come un cieco pittore.

Il superfluo nasconde

l’utile rivela.

L’inutile abbaglia

l’essenziale rischiara.

Agata Becchi

Classe I B

Quelli che restano

Le passioni sono come colori che si uniscono in un

arcobaleno,

come un sogno che si avvera.

Le passioni sono come un mare immenso e blu,

le passioni sono quelle che restano nell’anima

e nel cuore cancellando dalla vita ogni dolore.

Alessia Ciardo

Classe I D

Quelli che restano

Tu resta,

in mezzo a queste macerie

di cuori spezzati

di vite strappate

di pregiudizi,

resta con me nonostante le apparenze

oltre le ingiustizie

i commenti della gente,

resta con me perché insieme siamo vita

e io non posso vivere se tu non ci sei

i sentimenti sono come castelli di sabbia

basta un attimo

un respiro

e tutto cade,

ma tu resta.

Arianna Maffini

Classe III D

Quelli che restano

L’abbagliante inutilità del superfluo

La vita

un battito di ciglia,

c’è chi la vive male,

credendo di essere felice,

ingannato dal superfluo,

un canto di sirena …

C’è chi la vive bene

guidato da un faro in mezzo alla tempesta,

non cade in balia delle sirene,

arriva a destinazione,

felice di aver seguito la via giusta …

Davide Voltini

Classe II A

Quelli che restano

Quelli che restano sono quelli che contano

ma non contano i soldi.

Sono quelli che ti rincorrono invece di fare

un girotondo.

Sono gli amici che nei momenti bui

ti vengono a prendere con la torcia,

che ti rialzano anche quando sembra impossibile.

Pur essendo banali sono speciali.

Pur essendo “stupidi” ti aiutano e non ti illudono

perché non sono superficiali.

Quelli che restano sono come una candela

quando hai freddo.

Quelli che restano sono quelli che ti accettano.

Edoardo Bassi

Classe III A



Quelli che restano

Noi siamo i soliti

siamo fatti così

noi siamo i difficili

ma restiamo qui.

Volevano mandarci via

con un’altra bugia.

Volevano mandarci tutti là

ma siamo ancora qua

adesso noi con serenità

dimentichiamoci della malvagità.

Elia Generali

Classe II F

Quelli che restano

Quelli che restano sono essenziali,

i loro occhi sanno distinguere

ascoltare

capire

chi grida aiuto senza emetter un filo di voce.

Quelli che restano sono gli artefici del loro destino,

non si lasciano condizionare o sviare;

inciampano

sbagliano

ma sono loro stessi i propri punti di riferimento,

e non è facile, sai

bisogna credere nelle proprie capacità

per essere la propria miglior versione

anche nuotando nel mare nero della delusione.

Quelli che restano sono veri

che ancora trovano piacere nello stupirsi

e che sì hanno paura del buio

ma ogni notte trovano il coraggio

di spegnere la luce.

Erika Iembo

Classe III A – Campi

L’abbagliante inutilità

del superfluo

Di punto in bianco nasce una moda

Ce ne si accorge dopo molto poco

Se è un abbigliamento, nei negozi si crea la coda

Se è una sfida da fare con gli amici la si vede

in ogni luogo

Fatto sta che il mondo impazzisce

Ed ogni persona ad essere alla moda ambisce

Che sia il colore dei calzini o avere la maglietta

con su le ali,

in un nano secondo diventiamo tutti uguali

E quando passa una moda cosa si fa ?

Si butta il vestito là

Là nell’angolo di un cassetto

Perché il suo momento lo ha avuto

e ora non fa più effetto.

Gabriele Caraffini

Classe II B – Campi

Quelli che restano

L’abbagliante inutilità del superfluo

Quelli che restano

e non se ne vanno

Quelli che piuttosto di andarsene rimangono,

rimangono lì ad aspettarti

perché sanno cosa vuol dir andare avanti

e lo sanno perché indietro non guardano.

Come il superfluo e il superficiale

aspetti di cui nessuno a meno può fare.

Un po’ come andarsene dal buio più totale

e solo loro possono da lì farti scappare.

Quelli su cui puoi contare

in ogni minuto suddiviso in secondi

che vale la pena con loro passare.

Quelli che ti regalerebbero anche il mare

solo per vedere il tuo sorriso sbocciare

Giada Gattuso

Classe III B

Quelli che restano

L’abbagliante inutilità del superfluo

Siamo quelli che quando si fa sera

Si appoggiano alla ringhiera,

siamo quelli che aspettano

sdraiati sul letto a guardare il soffitto,

siamo quelli che giorno dopo giorno

vanno sempre un po’ più in fondo.

Noi siamo le storie non raccontate

di momenti mai vissuti,

siamo quelli che rimangono,

gli ultimi frammenti di un’idea:

siamo quelli che “c’è molto di più

di quel che vedi tu”.

Giulia Stasio

Classe III A

Quelli che restano

l’abbagliante inutilità del superfluo

Quasi come …

Quelle che restano sono le stelle

sempre presenti

quasi come i sogni

che ci sono sempre

e riescono a farti avere una speranza.

Le stelle ti insegnano

l’inutilità del superfluo

perché loro non ne hanno bisogno.

Marta Foina

Classe I C

VIRGILIO

Quelli che restano

(L’abbagliante inutilità

del superfluo)

Non desiderare sempre ciò che non

puoi avere: cellulare di ultima

generazione, gioielli preziosi,

macchine costose e quant’altro …

Tutto ciò non ti serve.

Tutto ciò ti è superfluo.

Credi in ciò che realmente possiedi,

come l’amore dei tuoi genitori,

l’abbraccio di un amico,

la tenera carezza di un nonno.

Goditi tutto questo e se

non ne sei in possesso,

cercalo nel tuo cuore;

lì regnano la semplicità e l’amore.

Alex Perini

Classe I D

Sulla strada

Accecati,

come dai fanali di una macchina,

dai sogni di ricchezza

e di ambizione.

E nel viaggio,

tra alti e bassi,

gli amici e la famiglia.

Non una villa da sogno

o una carriera invidiabile.

In un tragitto oscuro,

ci saranno coloro

che ti faranno guardare il mondo

da un’altra prospettiva …

quella che parte dal cuore.

Alice Melgari

Classe III A



Come un viaggio

Preparo la mia borsa

per un nuovo viaggio.

Cosa serve davvero ?

Forse non troppo,

così il peso sarà più leggero

e il mio passo libero e svelto.

Forse non tutto è essenziale.

Così nella vita,

a tante cose potrei rinunciare,

ma non al bene

di chi ci tiene

a me,

non alla vera amicizia

che ti fa scoprire

la gioia di stare insieme,

di condividere,

di aprire gli occhi del cuore.

Anna Carli

Classe II E

Quelli che restano l’abbagliante inutilità

del superfluo

Se la materia torna alla materia cosa resta ?

Ciò che resta son le gesta

Ciò che resta sono le virtù umane.

Ciò che resta è l’umiltà,

ciò che resta è l’onestà.

I soldi, certo, rendono la vita agiata ma

Bisogna imparare e

Bisogna insegnare a capire,

il valore e non il prezzo delle cose.

Perché, le cose che ci rendono felici non sono

“cose” ma persone e rapporti.

I soldi sono utili e inutili,

sono utili per il superficiale

e per questo mondo materiale,

sono inutili per come siamo dentro.

Aysha Ahmed

Classe III B



L’abbagliante inutilità del superfluo

Tutto al mondo è desiderabile

e per questo irrinunciabile.

E’ il superfluo irresistibile

che da raggiungere sembra impossibile.

Siamo noi tutti abbagliati

e ancor più frastornati,

ma alla fine siamo delusi

ed anche un po’ confusi

perché non riconosciamo quel che al mondo vale

ed abbiamo sognato inutilmente male.

Francesco Alfredo Bianchi

Classe I H

Il carrello della spesa

Nel carrello della spesa

metterei tutti quelli che restano

senza nulla a fine mese.

A loro regalerei un buono

per la casa

per il lavoro

per i sogni.

Butterei nella spazzatura

tutte le cose inutili

gli sconti su ciò che non serve.

Nel carrello della spesa

metterei quello che serve davvero

Francesco Valcarenghi

Classe I B

Quelli che restano

L’abbagliante inutilità del superfluo

Era un bimbo tra i bimbi,

non possedeva colori, solo il nero della sua pelle.

Non scarpe ai piedi, ritagli di stoffa coprivano

il suo corpo.

Non un gioco con cui giocare, ma tanta fantasia

per creare.

Ogni giorno era una scoperta, nulla era mai

come prima,

nulla di certo, tutto di nuovo.

La semplicità era ingrediente della sua vita.

Il suo sorriso era la luce che illuminava il buio.

La sua voglia di vivere era la musica

che risuonava ore ed ore.

Era felice, non conosceva il superfluo,

non conosceva la tristezza dell’inutile.

Era navigatore senza bussola,

cuoco senza fornelli,

calciatore senza scarpette,

nuotatore senza pinne.

Era l’ingrediente indispensabile per una torta,

gamba di un tavolo per renderlo stabile,

raggio di una ruota per farla girare,

vento forte che aziona un mulino.

Era elemento indispensabile tra le cose superflue.

Sai cos’era ?

Era il tutto pur non avendo niente:

era l’ESSENZIALE.

Giulia Furregoni

Classe II G

Quelli che restano

L’abbagliante inutilità del superfluo

Quante volte, da bambina,

ho chiesto:

“Mamma mi compri quello,

mi prendi questo?”

Quante volte ho sentito

la stessa risposta:

“Hai già tutto quello che ti serve,

cosa vuoi di più?”

Eppure andavo a scuola

e vedevo i miei amici

giocare con i loro nuovissimi giochi.

Me ne stavo da parte, chiusa in un angolo,

esclusa da tutto,

esclusa da tutti.

Poi ho capito: quello che diceva mia madre

era vero.

Sì, me ne stavo lì, da sola,

ma c’era

chi mi veniva a consolare.

E’ vero, mi sentivo esclusa,

ma c’era

chi mi dava la mano

e la forza di continuare.

Non importa quanti oggetti possiedo,

la mia famiglia mi ama,

i miei amici mi stanno vicino;

per me è questo quello che conta!

Ora diamoci la mano

e camminiamo insieme.

Questo, è ciò che resta.

Isabella Gerevini

Classe I E

Trasparenza è libertà

Quelli che restano

nell’abbagliante inutilità del superfluo

saranno felici di un oggetto

come tanti altri,

felici del niente,

sono loro a non capire

l’importanza di un abbraccio.

Reda El Khiari

Classe II D



L’abbagliante inutilità del superfluo

Corro corro verso il grande bagliore

Corro corro verso lo splendore immenso

Corro, entro nella grande luce,

nel lampadario che gli occhi fa illuminare.

Canzono la lampadina dell’essenziale

che brilla nella sua debolezza.

Voglio lasciare il topo per avere il leone.

Salto. Nel grande oro.

E questo esplode, esplode e travolge tutto,

come una mandria di bufali,

anche la piccola lampadina.

Sono entrato, ho avverato il mio sogno.

E ora ? Cosa succede?

Perché, anche se ho tutto, mi avvolge

questa infelicità ?

Perché non va via ?

Il bagliore mi prometteva ogni cosa,

ma ora mi sembra di avere meno di niente.

Se ora sto così male è colpa del mio errore:

abbagliato dalla luce, ho perso l’essenziale.

Sofia Cerioli

Classe II C



Quelli che restano

L’abbagliante inutilità del superfluo

Apro gli occhi,

una luce mi abbaglia:

è il superfluo, la sua inutilità.

Ogni giorno mi frulla in testa

come un pensiero che non si arresta,

sei la luce della verità

oppure qualcosa che non serve, in realtà ?

Sono tentata,

un po’ spaventata

non so se cadere nel tuo tranello

o accettare, sconfitta, il duello.

Tutto il mondo ormai è cambiato

è caduto nel tuo limbo dove il tempo si è fermato.

Ora a nulla può servire

il rimorso di chi non può capire,

la meraviglia dell’essenziale

e l’inutilità del superficiale.

Sophia Gualtieri

Classe I F

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO