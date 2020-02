DIRITTODICRITICA, le recensioni degli studenti di Se questo è Levi

CREMONA - Ecco le recensioni di Se questo è Levi degli studenti che hanno partecipato a ‘Diritto di critica’. Scegli quella che preferisci [VOTA]: le votazioni restano aperte fino a sabato 22 febbraio.

PASQUA ANDREA - “Se questo è Levi” è una produzione teatrale, divisa in 3 parti, interpretata da Andrea Argenteri e con la regia di Luigi de Angelis debuttata circa 2 anni fa. Io ho assistito alla prima parte dello spettacolo il 7/2/2020 Se questo è un uomo. La rappresentazione è molto particolare ed interessante, perchè non si svolge sul palco, bensì in una piccola saletta/studio privato dove l’attore siede in un angolo, ad una scrivania colma di dettagli personali e risponde alle domande di un’intervistatrice virtuale. La trama, se così si può definire, è questa, molto semplice: un Primo Levi, sulla sessantina, risponde a numerose domande che gli vengono poste attraverso un laptop. Nonostante possa sembrare surreale, una volta in scena, non sembra nemmeno di essere in uno spettacolo, ma sembra di partecipare ad un’intervista vera e propria. Chi conosce Levi, sa che il personaggio scrittore è rappresentato straordinariamente, la cura per ogni singolo dettaglio, movimento, mimica, tono di voce, cadenza è maniacale e stupefacente; l’attore, si vede, ha fatto uno studio profondissimo di Levi, che è assolutamente necessario quando vuole “diventare” Levi, anche grazie alla tecnica del remote acting (particolare tecnica di ricerca e restituzione teatrale attraverso materiali video, registrazioni vocali di un determinato personaggio). Quest’opera, oltre che essere molto godibile, è anche istruttiva, trattando temi forti, come l’esperienza di Levi nei campi di concentramento, la sua opinione sui lager sovietici, ma anche più leggeri come alcune storie della sua vita personale o punti di vista generali sul mondo. Lo spettatore quindi, può venire a conoscenza di cose nuove oltre le pubblicazioni, estratte da alcune interviste (che Argenteri replica in maniera esemplare). Personalmente trovo questa opera semplicemente affascinante nella sua semplicità: a primo impatto può sembrare blanda, vuota, smorta, ma è tutt’altro. L’interpretazione, i temi trattati, l’immersività che propone questo spettacolo sono più unici che rari, e trovo che sia veramente una gemma che regala molto, chiedendo poco. Consiglio vivamente questo spettacolo se si vuole sapere di più, comprendere e conoscere Primo Levi.