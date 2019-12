Questione di stile, i giornalisti in erba inviati al Salone dello studente

Lavoro intenso anche quest'anno per gli studenti impegnati in Questione di Stile, laboratorio di giornalismo realizzato dai ragazzi delle classi III C Linguistico, IV C Classico e V C Classico del Liceo Daniele Manin in collaborazione con il quotidiano locale La Provincia. I ragazzi, sotto la guida della giornalista Mariagrazia Teschi e sotto lo sguardo vigile della docente Francesca Di Vita, sono stati inviati speciali al Salone dello studente intervistando i protagonisti e i visitatori e ricercando le situazioni più accattivanti.

