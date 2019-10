Provincia e caschetto, la sicurezza sul lavoro sfogliando il giornale

CREMONA (18 ottobre 2019) - Il giornale La Provincia come libro di testo: una realtà anche alla Scuola Edile diretta da Elisabetta Bondioni, dove articoli e fotografie sono diventati spunto di analisi e riflessione su argomenti di attualità legati allo specifico del percorso di studi, appunto l’edilizia.

Quotidiano in classe è una tradizione per la Scuola edile, un’abitudine che dura da una decina d’anni e che da quest’anno coinvolge anche La Provincia grazie all’accordo e alla collaborazione con l’Osservatorio permanente Giovani Editori.

«Utilizziamo i giornali cercando le notizie che possano interessare direttamente la formazione professionale dei ragazzi — spiega Claudia Telò —. I giornali arrivano una volta alla settimana, ma poi li utilizziamo anche in giorni successivi se troviamo gli spunti per interessare i ragazzi».

E questa volta, la lezione del Quotidiano in classe ha preso spunto dall’articolo di un incidente stradale a Sospiro per affrontare il tema della sicurezza: «Uno degli studenti conosceva la signora travolta e uccisa da un’auto — continua Telò — e da qui siamo partiti per riflettere sulla sicurezza e sul rispetto del codice della strada».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO