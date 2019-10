Politecnico, boom di matricole

CREMONA (17 ottobre 2019) - L’anno accademico 2019/2020 si apre con i migliori auspici che in termini di iscrizioni si traducono in una crescita di immatricolazioni. Nei due corsi triennali le matricole sono passate da 121 dell’anno accademico 2018/2019 alle attuali 191. Ad ingegneria gestionale sono in tutto 101 i nuovi ingressi contro i 65 dell’anno passato. Per informatica gli iscritti al primo anno sono 90 contro i 56 del 2018/2019. Va a gonfie vele anche la laurea magistrale in ingegneria musicale e acustica con 44 iscritti contro i 27 dell’anno passato, tenendo conto che si tratta per la magistrale del Politecnico unica nel suo genere e interamente in inglese di dati parziali, legati al primo semestre.

«In generale le immatricolazioni al Politecnico sull’anno accademico 2019/2020 sono cresciute — spiega il prorettore della sede di via Sesto, Gianni Ferretti —. Si tratta di una tendenza più che incoraggiante e che premia la politica dell’ateneo e la nostra offerta accademica».

