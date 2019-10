Al Ghisleri gli applausi di Mattarella

CREMONA (13 ottobre 2019) - La lettera è arrivata nel cuore dell’estate, ma per i ragazzi della compagnia teatrale del Ghisleri, ‘Colpi di scena’ è stata una sorpresa di inizio anno scolastico. Dopo la messinscena di ‘Questioni private’ al Monteverdi, l’esito di un lavoro dedicato alla violenza di genere e alla dignità femminile, lavoro condotto dalle docenti Marianunzia Peruzzi, Francesca Reali e Antonella Magni con il maestro Giuseppe Donzelli. Il video dello spettacolo e la relazione del progetto sono stati inviati al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. La lettera firmata dal preside del Ghisleri, Alberto Ferrari, ha ottenuto risposta a luglio da parte del consigliere dell’Ufficio di Segreteria del Presidente della Repubblica, Simone Guerrini, che ha sottolineato l’apprezzamento del Capo dello Stato nei confronti del lavoro di sensibilizzazione sulla cultura di genere messo in atto dagli studenti attori del Ghisleri/Beltrami. Elogio per Mariam Zidouh, Raffaele Meola, Valentina Burlacu, Camilla Pietralunga, Andreapaola Ungari, Melania Feicsuk, Veronica Volpe, Chiara Tufarolo, Federica di Domenico, Junior Kone, Marinella Brahja, Deborah Rabe Blen, Simona Francesca David, Amrit Saini, Kristian Daka, Xiaowen Xu, Oumaima Khatmi, Vivien Sorina, Elisa Ferrari, Khady Diop e Nancy Kobly con la collaborazione del fotografo Riccardo Carotti e per il video di Yailenys Carmona Vargas. «I ragazzi non potevano iniziare in modo migliore il nuovo anno scolastico — racconta Marianunzia Peruzzi, regista della missiva oltre che del progetto scenico —. Fa piacere che Mattarella abbia dato riscontro alla lettera scritta dal preside e riconosciuto oltre che apprezzato il lavoro che facciamo di sensibilizzazione alle relazioni con gli altri, attraverso il linguaggio del teatro».

