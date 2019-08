Il nuovo provveditore: «Più docenti in cattedra»

CREMONA (3 agosto 2019) - Con la passione per le lettere classiche e il greco in particolare (la tesi del suo dottorato in antropologia è dedicata all’aldilà nell’immaginario greco), attento al connubio fra sport e inclusione, Fabio Molinari, classe 1977, nato a Lovere, è il nuovo provveditore agli studi, o meglio, il dirigente amministrativo dell’Ufficio Scolastico Territoriale. Il suo incarico cremonese ha preso il via il 24 luglio scorso, ma con il suo predecessore, Franco Gallo, ha cominciato a informarsi e lavorare su Cremona fin da inizio giugno. In realtà il ruolo di provveditore a Cremona è un ruolo a reggenza: «Il mio ruolo è quello di dirigente tecnico con funzioni ispettive per l’attività delle scuole statali e paritarie, ma anche di coordinamento dei progetti regionali del Miur per l’Usr Lombardia — spiega —. Dal primo gennaio 2018 ho assunto la reggenza dell’Ufficio Scolastico Territoriale di Sondrio, a cui ora si aggiunge quello di Cremona, una città che devo imparare a conoscere». E poi: «Stiamo lavorando agli organici. Chiederò professori distaccati per potenziare il servizio».

Leggi l'intervista sul numero di oggi de La Provincia

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO