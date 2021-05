Debutta in italia la nuova Mercedes-Maybach Classe S

Mercedes-Maybach Classe S dal suo lancio nel 2015 e' stata consegnata in circa 60.000 esemplari in tutto il mondo. Nel 2019, con circa 12.000 unita', le vendite di Mercedes-Maybach Classe S hanno toccato la punta piu' alta: in Cina il tasso di crescita e' stato a due cifre. Oltre alla Cina, i mercati principali degli scorsi anni sono stati la Russia, la Corea del Sud, gli USA e la Germania. La nuova Mercedes-Maybach Classe S debutta oggi sul mercato italiano con prezzi a partire da 108.742 euro per la 350 d a passo corto. Il modello piu' lussuoso della Stella combina la perfezione e il carattere high-tech dell'ammiraglia di Mercedes-Benz, con l'esclusivita' e la tradizione di Maybach. Il passo incrementato di 18 cm rispetto alla Mercedes-Benz Classe S lunga va interamente a vantaggio del vano posteriore. Grazie ai sedili Executive di serie e al pacchetto chauffeur il vano posteriore diventa un luogo di lavoro confortevole o una zona relax. A cio' si aggiungono dettagli esclusivi, come gli ampi elementi decorativi in legno sul retro dei sedili anteriori e tra i sedili dei due passeggeri posteriori. . tvi/com 18-Mag-21 17:07