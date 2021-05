Nuova personalizzazione per Citroën C3

La terza generazione di Citroën C3 ha superato il milione di unita' prodotte e continua ad essere protagonista del panorama automobilistico europeo, confermando come il suo carattere fresco e la sua personalita' colorata rimangano un punto fermo nell'universo automotive. In Italia, i numeri parlano chiaro ed esprimono con convinzione il successo commerciale: al termine del primo quadrimestre del 2021, si e' posizionata terza nel suo segmento. Nel nostro Paese il lancio di Nuova Citroën C3 risale allo scorso settembre, e da allora ha convinto quasi 30.000 clienti a firmare un contratto di acquisto. Berlina dallo stile moderno che esprime energia, Nuova Citroën C3 si distingue nel suo segmento per il design audace, la personalita' colorata e il comfort unico, amplificato dagli innovativi sedili Advanced Comfort. Compatta all'esterno, Nuova Citroën C3 accoglie comodamente 5 persone a bordo. La sua gamma motori include alimentazione benzina (anche per neo-patentati e anche con cambio automatico EAT6) e diesel. Grazie alle sue 12 tecnologie di assistenza alla guida, consente di viaggiare in sicurezza sia in citta' che in ambito extra-urbano. Ma e' soprattutto lo stile che fa la differenza: proprio il suo design moderno, colorato e dall'elevato potenziale di personalizzazione e' infatti una delle principali ragioni del grande successo che ha permesso a Citroën di superare il milione di unita' prodotte. Lo lascia supporre l'altissimo livello di personalizzazione che offre, grazie a 7 tinte per la carrozzeria, 4 Pack Color, i tocchi di colore che decorano gli Airbump® laterali ed i profili dei fari fendinebbia, a cui si aggiungono, specificatamente per il tetto, 4 tinte a contrasto e 3 decorazioni, per un totale di 97 combinazioni. In questo modo, ognuno puo' esprimere in maniera unica, distintiva e inequivocabile il proprio gusto individuale. Tanto piu' che anche l'abitacolo permette di scegliere, in aggiunta a quella di serie, tra l'Armonia Emeraude dalle connotazioni dinamiche, e l'Armonia Techwood con dettagli alto di gamma. Visto che lo stile e' alla base dell'indiscusso gradimento di Nuova Citroën C3, il mese di maggio si presta ad una esclusiva promozione, nata per celebrare il successo della Best -Seller della Marca, gia' prodotta in 1 milione di unita'. L'offerta di maggio esalta l'unicita' in termini di personalizzazione, uno degli elementi distintivi della vettura e tra quelli piu' apprezzati dal pubblico italiano, e include nel prezzo il colore del tetto a contrasto e il Pack Color. In particolare, grazie al finanziamento SimplyDrive, Nuova Citroën C3 Feel Pack Puretech 83 CV Neopatenati mostra uno speciale prezzo Promo di 13.250 euro (IVA e messa in strada incluse, escluso IPT), rispetto al listino di 16.650 euro. L'offerta comprende la personalizzazione relativa agli optional 'Colore tetto' e/o 'Pack Color' disponibili solo sugli allestimenti Feel Pack, Shine e Shine Pack. Dopo avere versato unanticipo di 3.400 euro, sono previste 35 rate mensili da 129 euro e rata finale da 8.058 euro. TAN 5,49% TAEG 7,74%. L'offerta e' valida in caso di permuta/rottamazione, ed e' riservata ai clienti privati per contratti stipulati ed immatricolati entro il 31 maggio. . tvi/com 17-Mag-21 16:50