Violino stellare per l'astronauta Tereškova

CREMONA (30 ottobre 2019) - Nell’interno del violino c’è l’immagine di Valentina Tereškova, la prima donna cosmonauta, sulla tastiera dello strumento c’è inciso un gabbiano, nome in codice scelto dall’astronauta per i collegamenti via radio. È un violino stellare quello creato da Andrea Schudtz per colei che a tutti gli effetti è considerata un’eroina nazionale russa: «Lo strumento mi è stato commissionato dalla figlia Elena e andrà ad Andrej, nipote della cosmonauta — racconta il liutaio, d’origine moscovita il cui padre liutaio lavorava per il Bolshoi —. Valentina è un’amante della musica e ha trasmesso questa passione alla figlia e al nipote. Il violino è stato inviato in Russia nel mese di agosto, ma la presentazione ufficiale si terrà la settimana prossima».

