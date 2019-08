Le coincidenze sensoriali delle gemelle Ilaria e Rebecca

PIEVE D'OLMI (2 agosto 2019) - Due sorelle gemelle, partite per cinque mesi di studio all’estero, in due parti diverse del mondo, arrivano lo stesso giorno, alla stessa ora, in aeroporto a Malpensa: Ilaria Pini da Shanghai e Rebecca da Malaga. Un lungo abbraccio e poi il ritorno a casa, insieme, per incontrare la sorella minore Beatrice.

Due esperienze simili, ma allo stesso tempo diverse per queste studentesse di 21 anni. Rebecca è stata la prima ragazza della nostra provincia in carrozzina iscritta all’università di Parma (dove frequenta la facoltà Civiltà e Lingue straniere e moderne) ad andare in Erasmus. Ha frequentato la facoltà di Lettere e filosofia dell’università di Extremadura a Càceres, in Spagna. La sua esperienza è sicuramente un’apripista per altri studenti con ‘bisogni speciali’ che hanno il desiderio di scoprire il mondo.

Ilaria invece frequenta la facoltà Lingue, culture e società dell’Asia e dell’Africa Mediterranea (curriculum Cina) all’università Cà Foscari di Venezia ed è partita per cinque mesi con il programma Overseas per la Capital Normal University di Pechino. Qui ha studiato il cinese (ogni mattina aveva lezione di grammatica, ascolto e lessico), poi dopo pranzo, per due volte a settimana aveva un corso di cultura cinese.

