Giorgia, 23 anni, unica donna motorista in Alitalia

SESTO CREMONESE (28 luglio 2019) - Ha solo 23 anni Giorgia Gaboardi, ma può già vantare un primato invidiabile: è l’unica donna in Alitalia con la qualifica di tecnico manutentore di aerei. A Roma tiene in sesto i velivoli della nostra compagnia di bandiera. Soddisfazioni al cubo, orgoglio alle stelle, ma anche una grande responsabilità per questa giovane con casa e famiglia a Sesto. È figlia di Lorenzo (per gli amici ‘Pencio’) e Stefania, coniugi che in viale Matteotti gestiscono un distributore di benzina e un’officina meccanica. Poi c’è Lara, la sorella, che nella vita invece ha scelto la strada gastronomica ed è diventata un’abile pasticcera. Dopo il diploma conseguito tre anni fa all’istituto tecnico aeronautico Maxwell di Milano e un corso biennale di specializzazione a Verona Giorgia è stata assunta da Alitalia che ha riconosciuto le sue innegabili capacità con gli arnesi del mestiere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, FOTO E VIDEO