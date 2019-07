I dieci mesi di Susanna a Taiwan

PIEVE D'OLMI (11 luglio 2019) - Dieci mesi a Taiwan, per studiare il cinese, imparare le antiche tradizioni come ad esempio la cerimonia del tè ovvero la preparazione e la maniera di presentazione di questa bevanda. Lontana da casa, dalla famiglia e dagli amici, per vivere un’esperienza unica grazie al progetto di scambio del Rotary. E’ la storia di Susanna Conizzoli, studentessa 17enne di Pieve d’Olmi che frequenterà a settembre l’ultimo anno al liceo linguistico Manin di Cremona.

Con il sostegno di mamma Chiara, papà Marco e della sorella Bianca ha deciso di mettersi in gioco. «Grazie a Giorgio Giambiasi del Rotary sono riuscita a far parte del programma di scambio. A fine agosto dello scorso anno sono partita per Taiwan e sono tornata da pochissimi giorni. Nel frattempo a casa mia, a Pieve d’Olmi, sono arrivati tre studenti, da Taiwan, Giappone e America».

