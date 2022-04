Ucraina, Salini (Fi-Ppe): satelliti fondamentali per ricostruire il massacro di Bucha

STRASBURGO - «Con il fondamentale contributo delle immagini satellitari diffuse dal New York Times per ricostruire l’orribile massacro di Bucha, a nord-ovest di Kiev, continuano ad arrivare conferme delle potenzialità enormi, sul piano informativo, pratico e decisionale, dei servizi satellitari nello scenario devastante provocato dall’inaccettabile aggressione militare russa all'Ucraina. Una sfida che Bruxelles deve affrontare rapidamente in una logica di stretta collaborazione tra Nato e nascente difesa europea. In questa sinergia, i servizi di eccellenza garantiti dai satelliti europei si candidano a diventare terreno ideale per una collaborazione efficiente, che va accelerata senza incertezze: il Ppe è pronto a fare la sua parte con proposte concrete in Europarlamento». Lo dichiara l’eurodeputato di Forza Italia Massimiliano Salini, già relatore del Programma Spaziale e nominato relatore per il Ppe sulla Secure Connectivity in Commissione Industria (Itre).

«La Bussola strategica di cui si discute oggi in plenaria assegna un ruolo determinante allo Spazio nella nuova difesa Ue - spiega Salini - L’inquadramento dei servizi satellitari nella Secure Connectivity è un ottimo punto di partenza anche per una collaborazione efficace Ue-Nato: occorre subito una governance integrata nel Programma Spaziale Ue, con una flessibilità tale da prevedere impieghi militari dei satelliti europei in coordinamento con l’Alleanza Atlantica».