Covid: Ats Lodi, tamponi a presenti festa-focolaio Codogno

CODOGNO - L’Ats Città Metropolitana di Milano e Lodi - dopo gli undici casi positivi tra i quali due di variante Delta rilevati fra i partecipanti a una festa in discoteca, all’aperto, di fine scuola a Codogno - chiede che tutti coloro che erano presenti di eseguire il tampone in modo da scongiurare ulteriori contagi e focolai anche fuori provincia, considerato che il locale è frequentato anche da ragazzi del Piacentino e del Cremonese. Dalla stessa Ats si spiega che il locale in questione è il Koral - Beach Club. L’Ats chiede a chi era presente di recarsi, possibilmente, nei punti tampone di Lodi, Melegnano e Martesana, Asst Ovest, Asst Rhodense, Asst Fatebenefratelli-Sacco, Asst santi Paolo e Carlo, Asst Nord Milano, Ircss Policlinico Cà Granda, informandosi prima su orari e modalità. (ANSA)