Draghi: "Sì ai richiami AstraZeneca con parere medico"

ROMA - «Se uno ha meno di 60 anni e gli è stato proposto di fare l’eterologa ma non vuole, questa persona è libera di fare la seconda dose di Astrazeneca purché abbia il parere del medico e il consenso informato, bene». La cosa peggiore è non fare la seconda dose. Lo dice il premier Mario Draghi in conferenza stampa. «Io sono prenotato per fare l'eterologa. Ho più di 70 anni» e la prima dose con Astrazeneca «ha dato risposta bassa e mi si consiglia di fare l’eterologa. Quindi funziona per me e ancor più vero funziona per chi ha meno di 70 anni e meno di 60 anni».