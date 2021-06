Nipote di Bush candidato Pg in Texas

WASHINGTON - George P. Bush, il figlio di Jeb Bush e nipote dell'ex presidente George W. Bush, si candida a procuratore generale del Texas sfidando Ken Paxton, che ricopre il ruolo dal 2015. Paxton è sotto indagine per frode finanziaria. Su di lui sta indagando anche l'Fbi dopo che alcuni suoi ex consiglieri lo hanno accusato di aver abusato della sua posizione per aiutare uno dei suoi finanziatori. "Quando è troppo è troppo, Ken. Hai portato troppo scandalo e non abbastanza integrità nei tuoi uffici", ha detto George P. Bush. (ANSA)