Usa: cade piccolo aereo, fra vittime attore Tarzan in serie tv

NEW YORK - Un piccolo aereo si schianta in Tennessee. Il bilancio è di sette morti. Fra le vittime anche William Lara, 59 anni, conosciuto come Joe Lara, l’attore che ha interpretato Tarzan nel film 'Tarzan a Manhattan' e la serie televisiva 'Tarzan: La grande avventurà. Con lui è morta anche la moglie, Gwen Shamblin Lara, leader del gruppo cristiano per la perdita di peso Weight Down Ministries, fondato dalla donna nel 1968. (ANSA)