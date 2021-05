Roma, Mourinho è il prossimo allenatore

ROMA - Josè Mourinho è il nuovo allenatore della Roma. Lo ha annunciato il club giallorosso. Con l’allenatore è stato raggiunto un accordo che lo legherà alla società fino al 30 giugno del 2024.

“Siamo lieti ed emozionati di dare il benvenuto a José Mourinho nella famiglia dell’AS Roma”, hanno dichiarato il presidente Dan Friedkin e il vicepresidente Ryan Friedkin. “José è un fuoriclasse che ha vinto trofei a ogni livello e garantirà una leadership e un’esperienza straordinarie per il nostro ambizioso progetto. L’ingaggio di José rappresenta un grande passo in avanti nella costruzione di una mentalità vincente, solida e duratura, nel nostro Club”. José Mourinho, 58 anni, è uno degli allenatori più vincenti nella storia del calcio e vanta 25 titoli in carriera.