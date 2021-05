Festa Inter, Fontana: assembramenti prevedibili e pericolosi

MILANO (3 aprile 2021) - «Era probabile che eventi del genere si potessero verificare. L’importante è che non si verifichino più. Bisogna chiedere alle persone il rispetto delle misure di sicurezza. Mi auguro e spero che non aumentino i contagi, ma questo lo potremo dire tra due settimane» Così, a margine della visita al nuovo centro vaccinale della Multimedica, allo Spazio Mil di Sesto San Giovanni, il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana ha commentato gli assembramenti dei tifosi interisti ieri sera in piazza Duomo per la festa scudetto.

Dopo gli assembramenti di ieri sera dei tifosi dell’Inter in piazza Duomo a Milano per la vittoria dello scudetto, Lega e Forza Italia chiedono le dimissioni dell’assessore alla Sicurezza e vicesindaca, Anna Scavuzzo. "Dopo il rave party sulla Darsena e il video dei rapper di San Siro, ieri per la terza volta in poche settimane Milano ha fatto parlare di sé in tutto il paese per assembramenti pericolosi e non evitati. Ora basta, l’assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzzo deve dimettersi - ha commentato in una nota Stefano Bolognini, Commissario Provinciale di Milano della Lega Salvini Premier -. Ormai Milano è la capitale degli assembramenti non autorizzati e in nessuno di questi episodi la Polizia Locale è stata impiegata in modo utile per prevenire fatti gravissimi. Il sindaco Sala invece di attaccare Salvini e Fontana un giorno sì e l’altro pure, ci può dire cosa ha fatto per evitare questo pericoloso assembramento? Ma soprattutto, quali interventi ha disposto per prevenire questi episodi l’Assessore Scavuzzo? La situazione a Milano è andata fuori controllo per l’ennesima volta». Secondo il consigliere comunale di Forza Italia, Alessandro De Chirico, «prima della fede calcistica, quando si è responsabili della sicurezza cittadina bisogna prevenire ogni tipo di situazione potenzialmente pericolosa. C'era da aspettarsi che i controlli e il presidio del territorio sarebbero stati totalmente inesistenti. Mi aspetto che oggi stesso la Scavuzzo prenda tutto il coraggio che ha e rassegni le dimissioni nelle mani del sindaco Sala che forse ieri, dopo una bella biciclettata, stava aspettando la telefonata di Zhang per festeggiare lo scudetto insieme a lui». (ANSA).