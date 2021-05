Ferragni: "Sono super fiera di Fedez"

MILANO (2 maggio 2021) - «Devo dire che sono super fiera di Fedez, non potrei essere più fiera di così». Così ha detto Chiara Ferragni in una story su Instagram dopo la polemica riguardanti il marito, la Lega e Rai 3. «Avere il coraggio di andare contro tutto e contro tutti per dire quello che si pensa non è cosa da poco»

In poco tempo il post ha spopolato con migliaia di like commenti e condivisioni: «Grazie di questo supporto, è bellissimo essere uniti e cercare di cambiare le cose», ha aggiunto l'influencer. Diverse figure si sono espresse in merito alla questione, come l'ex premier Giuseppe Conte che ha twittato: «Io sto con Fedez. Nessuna censura».

