Comunicato Stampa: CRV - Presidente Zaia in audizione in Quinta commissione martedì 4 maggio alle 12

(Arv) Venezia 30 apr. 2021 - Convocata dalla Presidente Sonia Brescacin la V Commissione consiliare per Martedì 4 maggio con inizio dei lavori alle ore 12. All’ordine del giorno l’audizione del Presidente della Giunta, Luca Zaia, che verrà affiancato da una serie di dirigenti e tecnici regionali nel confronto, richiesto dalle opposizioni nel corso dell’ultima seduta del Consiglio regionale martedì scorso a seguito di quanto emerso nel corso della trasmissione televisiva “Report” sull’epidemia Covid in Veneto. La seduta si svolgerà nella sala consiliare a cui potranno accedere, a seguito delle disposizioni anti-Covid e nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, unnumero contingentato di consiglieri: chi non siederà in aula potrà partecipare all’audizione in via telematica con la specifica piattaforma e analoga soluzione verrà garantita agli assessori regionali che intendono seguire i lavori. Nella convocazione viene precisato che: “stante quantoprevisto dall'articolo 35 del Regolamento, i lavori delle Commissioni consiliari non sono pubblici, tutti i partecipanti allaseduta in modalità telematica s'impegnano a garantirne condizionidi riservatezza, escludendo la presenza e permanenza di altrisoggetti nel luogo fisico dal quale si collegherannotelematicamente alla seduta stessa, per tutta la durata delcollegamento”. Ciò non di meno l’Ufficio di presidenza della Commissione, come ha spiegato la presidente Brescacin, proporrà ai commissari all’inizio della seduta l’autorizzazione a rendere pubblica l’audizione del presidente Zaia: se verrà approvata l’autorizzazione, la prima del genere nel corso di questa legislatura, sarà possibile seguire la diretta via web dal sito del Consiglio.

