Comunicato Stampa: Gioielli del Litorale argentino tutti da scoprire: Moconá, El Impenetrable e Bañado La Estrella

Il nord-est dell’Argentina comprende sei province che custodiscono luoghi impressionanti per la loro straordinaria bellezza naturale, alcuni di essi molto importanti per il pianeta e per lo sviluppo equilibrato dell’ecosistema. Di grande interesse turistico a livello internazionale, nella regione del Litorale troviamo le famose Cascate del Iguazú, le Rovine Gesuitiche-Guaraní e le Paludi dell’Iberá. Quali altre imperdibili meraviglie si nascondono a Misiones, Chaco e Formosa?

Moconá, il parco sconosciuto di Misiones

La provincia di Misiones è famosa in tutto il mondo per le Cascate del Iguazú, tuttavia nella sua parte orientale si trova un’altra importante attrazione turistica: il Parco provinciale del Mocaná, originatosi in una faglia geologica unica al mondo, dove confluiscono i fiumi Yabotí, Peperí Guazú, Uruguay, Serapio e Calixto. Qui si trovano i famosi Saltos del Moconá, formati da un canyon lungo tre chilometri con cascate d’acqua che si estendono parallele da un’estremità all’altra. Il Moconá è il luogo ideale per godersi la natura attraverso dei percorsi di trekking.

El Impenetrable, il grande tesoro del Chaco

La provincia del Chaco ospita uno dei tesori più preziosi della sua geografia: El Impenetrable. Questo Parco nazionale è il più grande del nord del paese e si distingue per la sua natura esuberante, i paesaggi rustici, la flora, la fauna e gli indigeni che lo abitano. Un autentico santuario ecologico in cui perdersi. Punto di riferimento dell’ecoturismo internazionale, qui i visitatori possono conoscere e avvicinarsi alle comunità indigene, i Qom e i Wichí, famosi per il loro artigianato in fibra vegetale. L’imperativo dominante per El Impenetrable è quello di preservare la ricchezza della foresta del Chaco, habitat di specie in pericolo d’estinzione come il giaguaro, il tapiro, il peccario, il formichiere, l’aquila coronata e il boa arcobaleno.

Bañado La Estrella, il miracolo naturale di Formosa

Noto come una delle sette meraviglie naturali dell’Argentina, il Bañado La Estrella è un luogo ideale per stare a contatto con la natura. Questa meraviglia, situata nella provincia di Formosa, è una riserva naturale di fauna selvatica che ospita molte specie in pericolo d'estinzione, endemiche e migratorie. È la terza area paludosa più grande del Sud America e vanta la grande ricchezza culturale delle sue comunità aborigene, Qom, Pilagá e Wichí.

