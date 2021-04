Primi dietrofront: la Superlega sta esplodendo

MILANO (20 aprile 2021) - La Superlega di calcio sta esplodendo a sole 36 ore dall’annuncio. Chelsea e Manchester City hanno già annunciato ufficialmente l'abbandono: Manchester United e Arsenal sono in bilico, i giocatori del Liverpool si sono dichiarati al progetto. Dalla Spagna rimbalzano i dubbi di Barcellona e Atletico Madrid.

Per tutta la giornata in mezza Europa, ma in modo particolare in Inghilterra, i tifosi sono scesi in piazza protestando contro lo strappo dei 12 top club europei. Durissime nelle ultime ore le prese di posizione della Uefa e della Fifa che hanno bocciato senza appello il progetto minacciando l’esclusione dei club interessati dai campionati nazionali e dalle competizioni delle nazionali. Nelle prossime ore è prevista una riunione delle dodici società.