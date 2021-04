Covid: Burioni, usare libertà concessa con giudizio

MILANO (19 aprile 2021) - Un «invito a usare questa libertà che ci viene concessa con giudizio, perché se ci comportiamo da idioti potremmo perderla molto a breve per riacquistarla chissà quando, con relativi danni sociali, economici e culturali» viene rivolto su Medical Facts dal virologo Roberto Burioni in vista delle possibili, imminenti riaperture, che «sono una scelta politica». Se «il decidere riaperture e chiusure spetta alla politica, però la scienza - nota Burioni - può fornire utili basi». Il virologo ricorda che «il contagio all’aperto è molto più raro» e che oggi «abbiamo dei vaccini estremamente efficaci» e "grandissima parte delle persone che sono guarite dalla malattia sono protette non come dai migliori vaccini, ma quasi, per diversi mesi». Burioni sottolinea però che «il contagio al chiuso è facilissimo e con questa nuova variante inglese è più che facilissimo. Quindi massima attenzione quando non siete all’aperto». (ANSA)