Morto Charles 'Chuck' Geschke, il co-fondatore di Adobe: aveva contribuito a creare il Pdf

SAN FRANCISCO (19 aprile 2021) - Charles 'Chuck' Geschke, il co-fondatore della società di software Adobe, che ha contribuito a sviluppare la tecnologia Portable Document Format, o Pdf, è morto all'età di 81 anni. Geschke, che viveva a Los Altos nella baia di San Francisco, è morto venerdì, stando a quanto riferito dalla società. "Questa è un'enorme perdita per l'intera comunità Adobe e l'industria tecnologica, per la quale è stato una guida ed un eroe per decenni", ha scritto il ceo di Adobe, Shantanu Narayen, in un'e-mail ai dipendenti. (ANSA)