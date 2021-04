Scuola: ipotesi superiori 100% in presenza in zona gialla-arancio a maggio

ROMA (16 aprile 2021) - Scuole superiori in presenza al 100% a maggio in zona gialla e arancione, parallelamente alla riapertura di altre attività nel Paese. È questa l’ipotesi del Governo, in vista del prossimo decreto. Già attivati i tavoli prefettizi nelle varie città che stanno lavorando per organizzare il Trasporto pubblico locale nei vari territori. (ANSA).