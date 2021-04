MotoGp, Quartararo vince in Qatar

DOHA (4 aprile 2021) - Fabio Quartararo in sella alla Yamaha ufficiale ha vinto il gran premio di motociclismo di Doha nella classe regina. Sul traguardo del circuito di Losail in Qatar ha preceduto le due Ducati Pramac di Johnny Zarco e Jorge Martin. Quarto posto per Alex Rins sulla Suzuki, quindi Maverick Vinales sulla Yamaha. Sesto sulla Ducati Francesco Bagnaia. Male Valentino Rossi, solo 16esimo dopo essere partito dalla penultima posizione in griglia. Sesto sulla Ducati Bagnaia. Caduto il campione del mondo Joan Mir. (ANSA).