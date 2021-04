Covid: Fontana, spero da 12 aprile si dica basta limitazioni

VARESE (3 aprile 2021) - «L'ultima cosa che ci manca è che arrivino i vaccini, ma sono convinto che gli impegni che sono stati assunti verrano rispettati e che dal 12 o 13 aprile inizierà questa grande operazione e riusciremo a dire basta a queste troppo limitazioni che stiamo subendo». Lo ha detto il governatore della Lombardia, Attilio Fontana, nel corso dell’inaugurazione dell’hub vaccinale 'Giuseppe Zamberletti' della Schiranna di Varese. «Ringrazio Guido Bertolaso che dal momento in cui è stato chiamato in Lombardia sta lavorando in maniera indefessa per realizzare questo grande progetto di vaccinazione di massa», ha aggiunto.

«Da oltre un anno il nostro personale medico, sanitario e i volontari stanno dando risposte indefesse e credo siano giustamente stanchi ed esausti dal punto di vista fisico e psicologico. A loro chiedo di fare questo ultimo sforzo perché con la vaccinazione riusciremo a sconfiggere il virus e a toglierci l’incubo che ci sta accompagnando da oltre un anno». (ANSA)