Inps: dal 7 al 30 aprile domande reddito emergenza

ROMA (2 aprile 2021) - Per avere le mensilità del reddito di emergenza (il cosiddetto Rem) previste dal decreto Sostegni si potrà fare domanda all’Inps, solo per via telematica, ed esclusivamente tra il 7 e il 30 aprile. Lo precisa un messaggio dell’Istituto in attesa di pubblicare la circolare con i dettagli della misura. Bisognerà usare il sito internet (con pin, spid o carta di identità elettronica) o affidarsi ai patronati Il richiedente deve essere in possesso di una Dsu valida e essere regolarmente residente in Italia al momento di presentazione della domanda. Il Rem viene erogato per tre mesi (marzo, aprile e maggio) alle famiglie in condizioni di difficoltà, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid e alle persone che hanno terminato di percepire la Naspi o la Discoll tra il 1 luglio 2020 e il 28 febbraio 2021. e hanno un Isee non superiore a 30.000 euro. Ogni quota del Rem, secondo il dl Sostegni, è determinata come previsto dal decreto Rilancio in un ammontare pari a 400 euro, moltiplicati per una scala di equivalenza fino a un massimo di 2 (800 euro). Si arriva a un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini Isee. Si prevede una spesa complessiva per il Rem nel 2021 di 1,52 miliardi. (ANSA)