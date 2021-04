Auto, mercato del nuovo in provincia di Cremona: 964 immatricolazioni a marzo

MILANO (1 aprile 2021) - "In marzo sono state immatricolate in Italia 169.684 auto con una crescita del 497,2% sullo stesso mese dello scorso anno. Questo eccezionale tasso di sviluppo – spiega il Centro Studi Promotor – non è certo dovuto ad una situazione particolarmente florida del mercato dell’auto, che anzi è ancora in serie difficoltà, ma semplicemente al fatto che il confronto si fa con marzo 2020 che è stato il primo mese interessato dagli effetti della pandemia e che fece registrare un vero crollo delle immatricolazioni scese a 28.415 unità. Se si confronta il dato del marzo scorso con quello dell’ultimo mese “normale”, marzo 2019, la crescita sparisce e si registra anzi un calo del 12,7%". "Il risultato del marzo scorso è dunque negativo, anche se nel primo trimestre del 2021 l’andamento del mercato automobilistico italiano è migliore di quello dei principali paesi dell’Unione Europea. E ciò perché in Italia, con grande lungimiranza, si sono previsti incentivi per il primo semestre 2021 anche per sostenere le vendite di vetture ad alimentazione tradizionale, ma con emissioni non superiori a 135 gr/km di CO2".

Ecco come si è mosso il mercato del nuovo in provincia di Cremona:

4 Alfa Romeo

48 Audi

45 Bmw

16 Chrysler/Jeep/Dodge

56 Citroen/Ds

32 Dacia

10 DR

99 Fiat

41 Ford

5 Honda

33 Hyundai

7 Jaguar

38 Kia

24 Lancia

8 Land Rover

28 Mazda

32 Mercedes

17 Mini

1 Mitsubishi

14 Nissan

85 Opel

42 Peugeot

8 Porsche

52 Renault

15 Seat

17 Skoda

2 Smart

5 Subaru

11 Suzuki

18 Tesla Motors

72 Toyota/Lexus

70 Volkswagen

3 Volvo

6 Altre marche

964 Totale

"E' assolutamente necessario - sostiene Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor - che il Governo rifinanzi in maniera adeguata, per l'intero 2021 gli incentivi alle auto ad alimentazione tradizionale con emissioni contenute. Altrimenti il mercato collasserà e non si può pensare che il sistema economico italiano recuperi l'effetto della pandemia con un comparto di straordinaria importanza, che con il suo indotto vale il 12% del Pil, in coma profondo".

