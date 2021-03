Piloni: "Allevamenti animali da pelliccia, chiusura è battaglia di civiltà"

CREMONA (31 marzo 2021) - Chiudere tutti gli allevamenti di visoni e, più in generale, di animali da pelliccia e promuovere maggiormente il benessere animale nel nostro paese. È quanto chiede un ordine del giorno del Pd che è stato approvato ieri pomeriggio, durante la sessione europea del consiglio regionale. “Una battaglia di civiltà che finalmente è iniziata anche in Regione Lombardia. Un impegno dovuto, vista la situazione che si è determinata in moltissimi paesi europei, dove sono stati vietati o chiusi tutti gli allevamenti di animali da pelliccia non rispondenti a standard accettabili di benessere animale - commenta soddisfatto uno dei firmatari, il consigliere Matteo Piloni – La pandemia, inoltre, ha imposto l’abbattimento di milioni di capi: oltre 2 milioni in Olanda, 17 milioni in Danimarca, centinaia di migliaia in Spagna e anche in Italia, a Capralba (Cr) lo scorso ottobre, sono stati abbattuti 28mila capi. In sostanza come già accaduto nella maggior parte dei paesi europei, impegniamo la giunta lombarda a richiedere, attraverso la Conferenza Stato Regioni, la chiusura degli allevamenti di visoni e di animali da pelliccia e sviluppare, anche regionalmente, azioni utili a prevenire il fenomeno dello 'spillover', con una particolare attenzione alla tratta della fauna selvatica, evitando che le specie autoctone e alloctone vengano separate dal loro habitat naturale. Alla dismissione di queste strutture, naturalmente dovranno seguire ristori immediati per la riconversione" conclude il consigliere dem.







© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO