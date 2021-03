Crossover usati online, ecco la top ten

MILANO (30 marzo 2021) - Chi domina la classifica dei crossover usati più venduti online? Secondo la classifica degli ultimi 12 mesi stilata dall’Osservatorio brumbrum è Renault Captur. La vettura francese sbaraglia la concorrenza piazzandosi davanti a Mini Countryman e Volkswagen T-Roc. Appena giù dal podio Opel Crossland X, che supera due crossover giapponesi: Toyota C-HR e Nissan Juke. Settima un’altra Volkswagen, la T-Cross. Chiudono la top ten Seat Arona, Citroen C3 Aircross e Mazda CX-3.

Oltre il 50% dei crossover usati acquistati online costano dai 20.000 ai 25.000 euro. È questa la fascia di prezzo più gettonata su internet, seguita da quella che va dai 15.000 ai 20.000 euro, scelta dal 30% degli italiani.

Sul fronte motorizzazioni, il diesel continua a dominare: più della metà delle auto vendute in rete sono alimentate a gasolio. Una prima posizione incontrastata, per nulla intaccata dal benzina che si ferma al 33%, a quasi venti punti percentuali di distanza. Chiude il podio l’ibrido che nel 2020 ha fatto segnare un ottimo 10,5%, in grande crescita rispetto al passato. Per le altre alimentazioni numeri irrisori: GPL al 2%, metano ed elettrico ancora meno.

