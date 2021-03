In Qatar Vinales su Yamaha mette in fila le Ducati

ROMA (28 marzo 2021) - Maverick Viñales ha vinto il primo Gran premio della stagione in Qatar. La sua Yamaha ha preceduto le Ducati di Zarco e Bagnaia, che hanno bruciato al fotofinish la Suzuki del campione del mondo in carica Joan Mir. Bravo il 'rookie' Enea Bastianini (Ducati), arrivato decimo. Rossi sulla Yamaha Petronas si è piazzato dodicesimo posto dopo una gara nel complesso deludente. Addirittura un ritiro per Morbidelli, molto atteso e velocissimo nelle libere di venerdì.